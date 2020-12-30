Названа главная ошибка, которую допускают при варке пельменей

Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл главную ошибку, которую часто допускают при варке пельменей, а также дал советы по их правильному приготовлению.

Распространённой проблемой при варке пельменей является то, что они лопаются и теряют форму в процессе. Пользователь социальной сети WeChat считает, что избежать этого можно, если не кидать пельмени в кипяток, как это принято.

Резкий перепад температур приводит к расширению замороженных пельменей, в результате чего они разваливаются.

Кроме того, кипяток делает крахмал клейким – пельмени слипаются. Решить проблему можно поместив замороженные пельмени в воду, температура которой не должна превышать 50 градусов, на несколько минут. После того как вода в кастрюле вскипела, в нее стоит добавить холодную воду. Так температура останется равномерной, и пельмени сохранят свою форму.