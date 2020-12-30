Россиян предупреждают о том, что икра на полках магазинов может оказаться фальшивой

Руководитель «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос советует жителям России ответственно подходить к выбору икры на новогодний стол.

Эксперт отмечает, что покупка икры в специализированных магазинах является наиболее правильным решением и уменьшает риск приобретения фальшивого продукта. Приобретая икру в супермаркете, можно наткнуться на некачественный продукт. Для имитации икры чаще всего используется смесь из рыбьего жира и красителей. При этом подделка настолько похожа на настоящую икру, что обнаружить различие практически невозможно: для этого необходимо прибегнуть к лабораторным исследованиям.

Снизить риск покупки фальшивой икры также можно при внимательном изучении этикетки. На упаковке продукта должна быть указана информация о типе рыбы, сроке ее вылова и хранения икры.