Психолог объяснила, почему пропадает новогоднее настроение

Наталья Картавых отмечает, что, чтобы бороться с апатией, необходимо выяснить ее причину. Иногда плохое настроение может быть не связано с праздником.

Однако апатия может быть вызвана и приближением Нового года в ряде случаев. Так, люди с насыщенной жизнью хотят отдохнуть в праздники, поэтому от них можно ожидать медлительности и расслабленности. Некоторые же переживают оттого, что под Новый год все окружающие по традиции подводят итоги. Зачастую сравнение своих достижений с успехами других людей может испортить настроение.

Психолог советует подумать о том, позволите ли вы своим проблемам испортить себе праздничное настроение. Необходимо вспомнить ощущение ожидания новогоднего чуда, испытываемое нами в детстве. Атрибуты праздника могут существенно поднять настроение, кроме того, покупка подарков для близких – еще один повод для радости. Тем, кто чувствует себя одиноко, специалист советует сделать что-то приятное для себя: это могут быть изменения во внешности, поиск нового хобби, украшение дома.