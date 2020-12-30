Родители школьников и педагоги спорят по поводу влияния дистанционки на успеваемость детей

Многие родители жалуются на то, что дистанционное обучение негативно сказалось на успеваемости школьников. По их мнению, учителям не хватает подготовки для проведения уроков в удаленном формате. Однако педагоги считают, что перекладывать на них ответственность за неуспеваемость школьников нельзя.

В число причин недовольства родителей учеников входят отсутствие нормального контакта с педагогом, перебои в работе платформ для обучения, проблемы со здоровьем и успеваемостью детей.

Однако учителя Петербурга отмечают, что родители также являются полноправными участниками учебного процесса. По словам педагогов, сотрудники образовательных учреждений прикладывают массу усилий, чтобы обеспечить учащимся максимально комфортные условия и не допустить негативного влияния дистанционки на успеваемость школьников. При этом некоторые родители все же осознают сложность ситуации и стараются помогать детям в освоении школьной программы в сложившейся ситуации, за что им очень благодарны педагоги.