Комитет по тарифам Петербурга решил не повышать тарифы за штрафстоянку в 2021 году

Комитет по тарифам в Санкт-Петербурге решил не увеличивать тарифы за штрафстоянку в следующем году.

Так, водителям категории А, В, М, С1 и D1 в следующем году необходимо будет платить за штрафстоянку 54 рубля в час. Водители категории D должны будут заплатить за штрафстоянку 107 рублей в час. Кроме того, владеющим правами категории С, ВЕ, С1Е, D1E необходимо будет отдавать за простой на стоянке 214 рублей в час. Для обладателей категории СЕ и DЕ тариф составит 321 рубль в час.

Тарифы рассчитываются по итогам торгов и стоимости эвакуации транспортного средства.