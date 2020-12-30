В электричках Петербурга увеличат штрафы за безбилетный проезд

Пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщает, что в Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года увеличат размер штрафов за безбилетный проезд на пригородных электричках Петербурга и Ленинградской области.

Для тех, кто ездит на электричках без билета, обязан заплатить штраф в размере пятидесятикратной величины от стоимости проезда. Со следующего года размер штрафов будет увеличен в связи с повышением оплаты за проезд.

На территории Северной столицы за безбилетный проезд пассажир будет обязан заплатить 1 075 рублей, а в Ленобласти — 1 335 рублей. Однако штраф за отсутствие билета в скоростных электричках «Ласточка» будет больше — 1 250 рублей и 1 515 рублей соответсвенно.