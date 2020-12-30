В Петербурге за год появилось около 500 новых автобусов и троллейбусов

В Санкт-Петербург поступило более 500 видов нового общественного транспорта за этот год. Валерий Молодец, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга, заявил, что в город поступило 349 новых автобусов и 142 троллейбуса.

«Кроме того, приходят новые вагоны метрополитена. В Петербурге полным ходом идет программа обновления подвижного состава», — сообщил замглавы комитета.

Также Молодец отметил, что в следующем году количество общественного транспорта Северной столицы сокращено не будет, даже несмотря на снижение пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции.