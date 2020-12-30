В Петербурге зарегистрировали самый высокий уровень преступности за 2020 год

Генеральная прокуратура сообщает, что в России за последний год сильно возросло число преступлений. По всей стране их число выросло на 1,2% и достигло 1,9 миллиона случаев.

Наибольший рост выявленных правонарушений зафиксировали в Санкт-Петербурге, где совершено на 12,2 тыс. деяний больше. Так в Москве преступность увеличилась на 4,9 тысячи случаев, а в Новосибирской области — на 4 тысячи.

Однако в Воронежсой и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия число злых деяний заметно сократилось.

За последние три года уровень преступности в стране снизился до 1288 на 100 тыс. человек. Этот показатель раньше составлял 1310.