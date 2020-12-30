Популярный блогер определил Петербург в рейтинг самых опасных городов России

Известный российский блогер Илья Варламов составил топ опаснейших городов Российской Федерации.
В его рейтинге первое почётное место заняла столица республики Тыва - Кызыл. После Кызыл идёт город Магадан, а третье место досталось Улан-Удэ. Блоггер опубликовал видео на своём YouTube канале.
Основываясь на рейтинге Ильи Варламова, Санкт-Петербург остановился на девятом месте рейтинга самых опасных городов. Столица России- Москва расположилась на десятой полосе рейтинга, тем самым завершила топ десяти городов.
Напомним, что в Санкт-Петебурге в 2020 году уровень преступности увеличился на 12 тысяч.