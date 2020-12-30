Сколько зарабатывают в Netflix

Стало известно, сколько заработали исполнительные директора Netflix.

Рид Хастингс и Тед Сарандос являются исполнительными директорами стримингового сервиса, поступила информация, что за уже почти прошедший 2020 год Рид Хастингс и Тед Сарандос смогли заработать 34,7 миллиона каждый из них.

Директора Netflix предположительно в следующем 2021 году заработают так же, как и в 2020.

Теду Сарандосу удалось в 2020 году, несмотря на непростое время, сделать шаг вперёд в своей карьере, он смог повыситься до должности исполнительного директора, ранее он был ответственным за контент. Доходы у стримингового сервиса возросли по причине роста спроса на онлайн-контент, так как на данный период происходит пандемия.