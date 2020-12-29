На дорогах Петербурга ездит "новогодний" Rolls-Royce

В Петербурге задержан мужчина после попытки продать девушку в рабство

В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские богослужения

Стало известно, в каких районах Петербурга чаще всего случаются прорывы труб

Телефоны Apple стали лидером продаж в 2020 году в России

В Петербурге задержан мужчина после попытки продать девушку в рабство

В Исаакиевском соборе не будут проводить рождественские богослужения

В ФАС Петербурга обнаружили новый картель на крупную сумму на соцпитание

Наибольший прирост продаж в это году показали Audi, Skoda и Lada

Россияне провозгласили медработников и разработчиков вакцины от СOVID-19 героями 2020 года

Автовладельцы города Санкт-Петербург заметили на питерских городах новый Rolls-Royce, которые получил своё внимание за новогоднее праздничное оформление. Дорогой Rolls-Royce оформлен привлекающими надписями и рисунками, машина была в сопоровождении операторов, которые были на отдельной машине. Местные жители Петербурга сделали предположение о том, что смогли попасть в кадр, либо просто стать очевидцами съёмок известного в городе автоблоггера. Блоггер известен под ником AcademeG.

Все новости Общество

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →