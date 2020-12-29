Автовладельцы города Санкт-Петербург заметили на питерских городах новый Rolls-Royce, которые получил своё внимание за новогоднее праздничное оформление.
Дорогой Rolls-Royce оформлен привлекающими надписями и рисунками, машина была в сопоровождении операторов, которые были на отдельной машине. Местные жители Петербурга сделали предположение о том, что смогли попасть в кадр, либо просто стать очевидцами съёмок известного в городе автоблоггера. Блоггер известен под ником AcademeG.
На дорогах Петербурга ездит "новогодний" Rolls-Royce
© Фото: pixabay.com
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Автоблогер похвастался покупкой.
Автовладельцы города Санкт-Петербург заметили на питерских городах новый Rolls-Royce, которые получил своё внимание за новогоднее праздничное оформление.
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