Глава Сбербанка Роман Греф привился "Спутником V" ещё весной



Роман Греф, глава "Сбера" привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируйсной инфекции ещё весной, в месяце апреле. На тот момент это было за четыре месяца до того, как она была зарегистрирована. Об этом глава Сбербанка рассказал сегодня, во вторник, 29 числа.

Он сообщил, что Сбербанку было поручено проектно сопроводить производство вакцины "Спутник V". Роман Греф признался, что он увидел, как академик Гинцбург и его команда из Центра Гамалеи сделали себе эту прививку, тем самым возлагая на свои плечи ответственность, то решил, что ему нужно присоединиться к ним.