В Санкт-Петербурге запретили снос остекления балконов и лоджий

Горожанам и управляющим компаниям было дано десять лет для того, чтобы привести остеклённые балконы, которые были по проекту без остекления, в норму в соответствии с проектной документацией или демонтировать их. Это было указано в постановлении управлением города Санкт-Петербург, так как к ним выступили с обращением активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Также тем, у кого по проекту не было запланировано остекление балконов, должны будут произвести работы на фасаде дома. Работы должны так же соответствовать нормам комплексного плана благоустройства. Власти города в постановлении упомянули, что балконы и лоджии, которые остеклены до 2021 года не будут призаны самовольными конструкциями