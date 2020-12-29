В Петербурге продолжат выплаты на детей

Указом президента Владимира Путина было установлено организовать выплаты на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Стало известно, что жители Санкт-Петербурга будут продолжать получать данные выплаты ещё в 2021 году.

В пресс-службе Смольного проинформировали, что размер выплаты составляет 5588,10 рублей. Эта сумма была рассчитана от величины прожиточного минимума, расчёт составил 50 процентов от всей суммы.

Однако, если вы нуждаетесь в большей поддержке, то есть возможность обратиться за дополнительной поддержкой.

В таких случаях, как, например, если доход у семьи в среднем на человека не смог достичь размера прожиточного минимума. В норме на каждого человека в семье должно приходиться 11 658 рублей.