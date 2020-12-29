Наибольший прирост продаж в это году показали Audi, Skoda и Lada

В Санкт-Петербурге значительно выросли продажи за последние пять месяцев. Самый высокий показатель у Audi, Lada и Skoda. За прошедшие 11 месяцев в этом году в Петербурге продано более 116 тысяч новых автомобилей.

Аналитическое агенство «Auto-Dealer-СПб» сообщило, что в ноябре этого года прирост, по сравнению с аналогичным периодом в том году, составил 18%. Такой же рост наблюдался в августе 2018 года.

Лидерами продаж оказались Kia, Hyundai и Lada. Российская марка автомобиля побился свой личный рекорд по продажам за последние 12 лет. В этом году жители Северной столицы купили 2564 машины марки Lada.