В Петербурге женщины работают дольше, чем мужчины

В Санкт-Петербурге женщины тратят больше времени на решение рабочих вопросов, чем мужчины. Около 25% работников затрачивают на работу от 71% до 80% времени. Некоторые даже до 90% рабочего времени.

Портал по поиску работы hh.ru сообщает, что почти 50% всех женщин Северной столицы выбирали время более 81%. Например, мужчины в основном выбирали значение 50%. Аналитики выяснили, что чем моложе сотрудник, тем меньше времени он тратит на работу.

Большинство жителей Петербурга не пользуются временем, предназначенного для обеда. Примерно 50% затрачивают на прием пищи от 15 до 30 минут, 16% — менее 15 минут, 30% — от 30 до 60 минут.