Телефоны Apple стали лидером продаж в 2020 году в России

За 2020 год в России продажи смартфонов выросли на 17% и превышают 570 миллиардов рублей. По данным МТС, общая сумма продаж выросла на 9% за год и достигла 18 тысяч рублей.

Большая часть всех современных телефонов приходилась на стоимость более 50 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом продажи выросли на 39,2%. Однако продажи телефонов стоимостью менее 5 тысяч рублей снизились на 15%.

Абсолютным лидером по продаже гаджетов в России оказался Apple.Продажи марок этих телефонов составляют 28% от общего рынка. Россияне стали чаще обращать внимание на многие функции смартфона такие, как дактилоскопические датчики и технологии eSIM.