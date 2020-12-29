У Яндекса появилась новая функция для посетителей МФЦ

Жителям Санкт-Петербурга предоставили возможность онлайн-записи в Многофункциональный центр предоставления услуг (МФЦ) в таких геосервисах , как «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».

Пресс-служба городской администрации сообщает о том, что планируется осуществить онлайн-записи таким же способом и в другие государственные организации.

Для того, чтобы осуществить онлайн-запись в МФЦ, необходимо для начала зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Затем необходимо выбрать МФЦ и нажать на появившуюся кнопку «Записаться онлайн».

Ранее Александр Беглов, губернатор Петербурга, подписал постановление, который утверждает единый стандарт обслуживания посетителей Многофункционального центра.