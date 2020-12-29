Стало известно, в каких районах Петербурга чаще всего случаются прорывы труб

По зоне теплоснабжения «Теплосети» чаще всего аварии случаются в Кировском и Фрунзенском районах Петербурга. Что касается зоны теплоснабжения ТЭКа чаще всего трубы прорывает в Пушкинском и Колпинском районах. Как сообщили в комитете, аварии обусловлены износом труб: больше 25% теплосетей Петербурга работают более 25 лет.

Наименьшее количество аварий случается в зоне теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» в Курортном и Петродворцовом районах города. В течении 2020 года в этих районах произошло менее 10 прорывов.

По словам членов комитета, количество прорывов труб уменьшилось на 19% по сравнению с прошлым годом, что может быть объяснено проведением ремонтов и диагностики в межатопительный период.