Генератор идей и чистильщик лука: Авито Работа поделились самыми странными запросами петербуржцев

Так, например, в поисковой строке пользователи вводили «демонстратор пластических фигур». Это необычное словосочетание обозначает официальную специальность – натурщика, который позирует художнику или скульптору.

В отдельно взятых городах можно обнаружить крайне необычные запросы. В Барнауле некоторые жители были не против устроится рабом и купцом. В Волгограде граждане осуществляли поиск работы с кошками, а жители Воронежа хотели работать с пивом.

В 2020 году на Авито были запросы «халтура вокансии» и «работа уважаемая». Кроме того, граждане интересовались наличием таких вакансий как генератор идей и чистильщик лука с ежедневной оплатой.

Самими необычными запросами петербуржцев стали менеджер колбасы и наблюдатель за морскими животными.