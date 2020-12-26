Российские бары нашли способ обойти запреты на ночную работу

С 25 декабря в Петербурге действует запрет на работу увеселительных заведения после 19.00. В столице России такой запрет действует дольше, однако запрет накладывается на деятельность после 23.00.

При повторном рейде сотрудниками Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) вместе с полицией были найдены нарушения в баре Mendeleev. После 23 часов посетители перебирались в тайную комнату.

Примечательно, что посетителей посреди ночи было так много, что многие сидели на коленях друг у друга.

Петербургские бары только ждут подобные рейды. Однако в Северной столице ограничение гораздо жестче, соответственно нарушений может быть еще больше, чем в Москве.