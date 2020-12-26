Новый Год может стать «убойным» по количеству убийств

Владимир Кудрявцев, криминолог из Европейского университета, заявляет, что грядущий Новый Год может стать рекордным по количеству убийств.

По статистике среднее количество убийств в день по всей России – 34. Однако в «ковидный» Новый Год, вероятно, количество убийств на территории всей страны достигнет 160-180 за день.

Однако эксперт утверждает, что здесь нет ничего удивительного. Подобный всплеск статистики происходит каждый праздничный период, причем в других странах дела обстоят также.

Причиной возрастания убийств именно в Новый Год криминалист называет алкоголь. Именно он является спутником 80% убийств.