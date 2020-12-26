В Петербурге задержали банду злоумышленников «банка»

В Санкт-Петербурге поймали банду мошенников, которые представлялись сотрудниками банка и сообщали абонентам о странных операциях по их счету, и говорили клиентам банка перевести деньги на сторонние счета.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка при силовой поддержке СОБР Росгвардии 25 декабря задержали семерых злоумышленников. Среди них оказались шестеро мужчин в возрасте от 20 до 33 лет, а также 19-летняя девушка.

Их деятельность также была замечена еще в нескольких деяниях. По всем фактам Следственное управление УМВД России Петербурга возбуждает уголовные дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).