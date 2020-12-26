Беглов проверил строительство больницы в Колпино

В Санкт-Петербурге в Колпино завершили первый этап строительства нового корпуса городской больницы №33.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в субботу, 26 декабря, проверил ход строительства лечебно-диагностического корпуса нового медучреждения. Беглов заявил, что первый этап строительства уже завершен.

Во время пандемии в июле строительство удалось активно увеличить, для увеличения числа коек для коронавирусных больных.

После окончания строительства в корпусе будет 273 койки, а также 13 операционных и реанимация. Стоимость строительства нового лечебного корпуса больницы обошлась городскому бюджету в 4,1 млрд рублей.