Провоз оружия в метро Петербурга запретили на законодательном уровне

В Санкт-Петербурге городской суд признал законным запрет на провоз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в петербургском метрополитене.

Решение принято, исходя из правил пользования городской подземкой, а также из соображения соблюдения безопасности пассажиров. Однако исключение составляют лишь сотрудники государственных военизированных организаций.

В 2020 году в комитет по транспорту Петербурга было подано огромное количество заявлений по поводу запрета. Несмотря на это, Санкт-Петербургский городской суд признал внесенные правила законными.

Раннее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Северной столице в новогоднюю ночь метрополитен и общественный транспорт работать не будут.