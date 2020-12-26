Петербургские волонтеры акции «#МыВместе» помогли более 65 тыс. горожан

В Санкт-Петербурге участники акции «#МыВместе» помогли уже огромному количеству нуждающихся петербуржцев. За сутки волонтеры доставили гуманитарную помощь 6 420 жителям Петербурга.

В Смольном сообщили, что с октября добровольцы помогли уже 66 352 горожанам. Доставляемая помощь состоит из продуктов первой необходимости: чай, крупы, мука, сахар, молочная продукция и масла. В основном поддержку оказывают пожилым и одиноким людям, а также многодетным семьям.

Стать волонтером может каждый житель Петербурга от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Главное необходимо зайти на сайт, пройти онлайн-обучение и аккредитоваться в Штабе.