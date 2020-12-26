Петербурженки получат 5 тысяч, если родили до 1 апреля

Мария Ларионова, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера, 25 декабря сообщила об увеличении материнского капитала. Управляющая проинформировала, что в грядущем 2021 году с первого января для жительниц Санкт-Петербурга произойдёт увеличение материнского капитала на 3,7 %.

По информации Марии Ларионовой, форма оформления электронного сертификата на ребёнка была изменена. Сейчас сразу после того, ка ребёнок будет зарегистрирован в пенсионном фонде, на него оформляется электронный сертификат. Таким образом, все сведения сразу попадают в личный кабинет матери.