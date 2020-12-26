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В Петербурге продлили восстановление льготного проезда

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Горожанам нужно будет просто обратиться в кассы.

У местных жителей Сант-Петербурга теперь продлённый период, когда у них есть возможность для восстановления своего месячного единого именного льготного проездного билета. Эту информацию рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, льготные проездные были приостановлены в своём действии в периоде с 28 марта по 31 мая, в то время когда в Санкт-Петербурге был введён режим карантина из-за пандемии коронавируса. Теперь, в пресс-службе чообщили, что период восстановления будет проблён до конца следующей весны, а именно до 31 мая 2021 года. Горожане смогут восстановить льготный проездной на трамвай, троллейбус, автобус и метро.

С 1 января восстановить неиспользованный проездной можно, вам нужно будет подать заявление в любую кассу на станции метро. По инормации от пресс-службы подземного транспорта, срок рассмотрения заявления будет длиться около десять дней.

 

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