В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу посоветовали,как выбирать красную икру

На сайте ведомства управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу посоветовали,каким способом выбирать красную икру, а также о способе хранения.

Сначала горожанам посоветовали обратить внимание на внешний вид икринок, специалисты советуют обратить внимание на то, есть ли у плёнки икринок трещинки. Если с икры стекает сок, а также если они выглядят "сдувающимися", то икру, вероятно, уже не первый раз размораживают.

Ещё один признак натуральной икры - ядро, у искусственной икры его нет. Далее запах - он должен быть не сильным, рыбным и слегка быть копчёным. Также ещё можно проверить, положив икру, в горячую воду. Натуральный продукт немного окрасится в белый и потянется на дно, а искусственная окрасит красителями воду и всё.