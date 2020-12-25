Рустам Ташматов, семилетний школьник из Киргизии, попросил у Владимира Путина в качестве подарка на Новый год не игрушки, а акции "Газпром" и "Роснефть".
Сегодня, 25 декабря, в пятницу пресс-служба Россотрудничества сообщила, что мальчику пришёл всё-таки подарок, однако, это оказались термокружка и портрет действующего президента Российской Федерации.
Мальчику вручили подарки на торжественной церемонии в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. В Россотрудничестве также поделились, что школьник получал подарки в свете софитов, а также под пристальным прицелом телевизионных камер. Дед мороз вручил также маленькому акционеру тульский пряник. Как отмечает пресс-служба, кружка у мальчика точно такая же, как и у президента, которая всегда с ним на публичных конференциях.
Семилетний мальчик просил у президента акции "Газпром",а получил кружку
© Фото: pixabay.com
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Также он получил ещё памятный портрет Путина.
Рустам Ташматов, семилетний школьник из Киргизии, попросил у Владимира Путина в качестве подарка на Новый год не игрушки, а акции "Газпром" и "Роснефть".
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