Семилетний мальчик просил у президента акции "Газпром",а получил кружку

Рустам Ташматов, семилетний школьник из Киргизии, попросил у Владимира Путина в качестве подарка на Новый год не игрушки, а акции "Газпром" и "Роснефть".

Сегодня, 25 декабря, в пятницу пресс-служба Россотрудничества сообщила, что мальчику пришёл всё-таки подарок, однако, это оказались термокружка и портрет действующего президента Российской Федерации.

Мальчику вручили подарки на торжественной церемонии в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. В Россотрудничестве также поделились, что школьник получал подарки в свете софитов, а также под пристальным прицелом телевизионных камер. Дед мороз вручил также маленькому акционеру тульский пряник. Как отмечает пресс-служба, кружка у мальчика точно такая же, как и у президента, которая всегда с ним на публичных конференциях.