Суд отправил в СИЗО торговца людьми

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня вечером, 25 декабря Василеостровский районный суд назначил меру пресечения для Мукаилгаджи Магомедова, которому выдвинуты обвинения в торговле людьми. По решению суда 20-летний Мукаилгаджи Магомедов пробудет в СИЗО два месяца, этом минимальный срок.

В пресс-службе сообщается, что обвиняемый по делу о торговле людьми полностью признал свою, однако, в изолятор ему категорически не хотелось.

По материалам дела, обвиняемый познакомился с местной 19-летней жительницей Петербурга в Интернете, в социальных сетях этой осенью, в ноябре. Мукаилгаджи Магомедов сделал предложение девушке поехать в Египет, чтобы пройти там религиозное обучение. По итогу, у него получилось уговорить девушку при личной встрече, он уже купил билеты на самолёт, а также скрывал девушку от её родственников.

Мукаилгаджи Магомедов не смог довести дело до конца, так как был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.