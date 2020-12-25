Двое мужчин получили наказание за сломанные деревья и мятые машины



Пресс-служба прокуратуры города Санкт-Петербурга рассказала, что двое мужчины были осуждены и признаны виновными по делу о намеренном порче чужого имущества, а также повреждении деревьев.

По информации из прокураторы, Алексей Ельмеев в 2019 году бегал и прыгал по крышам чужих автомобилей. На следующий день так же Алексей Ельмеев только уже вместе со своим сообщником по правонарушениям Сергеем Саратовцевым поломали стволы около восьми мелколистных лип. В результате их действий, машины, по которым пробежался Алексей Ельмеев, были повреждены, ущерб составил 80 тысяч рублей. А ущерб городу за повреждение деревьев составил 144 тысячи рублей.

По решению суда Алексею Ельмееву было присвоено два года лишения свободы в колонии общего режима, а Сергею Саратовцеву год лишения свободы условно.