В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных таксистов

Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что в Северной столице сотрудники правоохранительных органов провели 21 рейд в восьми районах города для выявления нелегальных таксистов.

За время проверок полицейские изъяли 54 автомобиля, которые использовались для перевозки пассажиров под видом легкого такси. Все задержанные машины были отвезены на специализированную стоянку.

В Комитете по транспорту заявили, что нелегальные действия таксистов объясняются их нежеланием принимать к оплате единый электронный билет «Подорожник»

Кроме того, 31 водитель был привлечен к административной ответственности.