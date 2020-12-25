В Петербурге с 25 декабря изменится график работы общественного транспорта

В Санкт-Петербурге, в пятницу, с 25 декабря, изменится график работы общественного транспорта. Комитет по транспорту сообщал, что изменения будут внесены только на конец 2020 года и на начало 2021 года.

Согласно новому графику движения, 25 и 26 декабря транспорт Петербурга будет ездить по расписанию пятницы. С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года общественный транспорт будет придерживаться графика работы по воскресеньям. В Смольном также отметили, что 1 января транспорт будет придерживаться такого же графика, но с окончанием движения в 23:59.