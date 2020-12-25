В системе онлайн-банкинга Райффайзенбанка произошел сбой

Пользователи приложения, а также клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемой входа в онлайн-банкинг. Люди не могут зайти в банк с телефона и что-либо сделать со своими средствами на счете.

Ранее подобные проблемы с входом в Райффайзен-онлайн уже встречались неоднакратно. Предыдущий сбой в приложении Райффайзенбанка произошел 12 октября, тогда клиенты также жаловались на невозможность войти в приложение. Стоит отметить, что не один этот банк испытывал проблемы с приложением.

Такого же рода неприятности возникали и у Тинькофф, когда у клиентов банка «обнулились» все счета.

Стоит отметить, что подобного рода сбои и неполадки в работе приложений, несут за собой большое количество отрицательных отзывов в адрес компании, а также негативно влияют на лояльность этого банка, что является потерей клиентов.