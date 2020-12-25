Общепиты Петербурга получили дополнительные послабления на новогодние праздники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление. В нем говорится, что с 25 декабря по 10 января все кафе и рестораны города смогут открыть зимние террасы на новогодние праздники. Однако их площадь не должна превышать размеры самого предприятия общепита. На ночь вся мебель должна убираться.

Теперь уличные заведения смогут обслуживать посетителей и вне стен помещений. Для того, чтобы получить соответствующее разрешение, представителям общепитов необходимо будет подать заявку в комитет имущественных отношений. В итоге, кафе и рестораны смогут выставлять стулья, столики, скамьи и зонты около своей «забегаловки»