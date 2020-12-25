Петербуржцы смогут отключить радиоточки удаленно

Жителям Санкт-Петербурга предоставили возможность удаленно подать заявку на отключение радиоточек.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Российские сети вещания и оповещения» сообщает, что прием населения в их организацию прекращен из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе, которая сложилась вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Петербуржцам предоставят несколько вариантов отключения или восстановления радиотрансляционных розеток в своих домах. Жителям Северной столицы можно будет отправить заявку почтой, электронным письмом или по факсу.