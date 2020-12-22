Уличные аниматоры Петербурга используют последние шансы зарабоать

Аниматоры в костюмах животных на улицах Петербурга пытаются заработать в городе без туристов. Зачастую они бывают достаточно навязчивыми: лезут обниматься, влезают в кадр, пожимают местным жителям руки. В случаи, если им удается попасть на снимок, они требуют заплатить за фотографию, сопровождая свои требования угрозами. Часто такая ситуация приводит к скандалу.

Во время пандемии коронавируса, когда в городе стало меньше туристов, аниматоры стали чаще приставать к петербуржцам. Их поведение возмущает местных жителей. Иногда проблемы пытается решить полиция, так как деятельность аниматоров не является законной, они не имеют разрешения на работу. Жители города подписывали петицию, надеясь избавится от аниматоров, однако, их число на улицах северной столицы только растет.