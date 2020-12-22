На месте гостиницы "Россия" может появиться небоскреб

На месте гостиницы «Россия», здание которой располагается на площади Чернышевского, может появиться 460-метровый небоскреб.

Данная информация была предоставлена комитетом по градостроительству и архитектуре. В ведомстве предложили установить предельную высоту строительства на участке до 460 метров. К концу 2020 года общественные слушания, связанные с данным предложением, завершатся. Общественные слушания – необходимый этап для рассмотрения вопроса городской комиссией.

В случае, если предложение будет одобрено, новый небоскреб, который появится на юге северной столицы, по своей высоте сможет сравнится с «Лахта Центром», высота которого – 462 метра.