Вытрезвители будут восстановлены

На сайте Государственной думы сегодня сообщили, что в третьем чтении принят закон о вытрезвителях, точнее о восстановлении системы.

По законопроекту, восстановление специализированных учреждений было задумано уже достаточно давно. В Госдуме сообщили, что воссоздание специальных учреждений будут заниматься регионы, так как это будет находиться в их полномочиях.

Также было сказано, что в регионах будет оказываться помощь людям, которые которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Правила деятельности таких специализированных учреждений будут регламентированы правительством.

Также, по проекту закона, будет разрешено создание учреждений подобного типа в сотрудничестве с частными организациями.