В Санкт-Петербурге детские сады будут работать 26 деабря

Пресс-служба комитета по образованию в городе Санкт-Петербург сообщила, что детские дошкольные учреждения будут работать в субботу 26 декабря.

Такое решение было принято в связи с тем, что родители будут находиться на работе в это время, поэтому детские образовательные учреждения тоже будут работать. Также в сообщении комитета сказано, что В районные администрации города уже были направлены все нужные рекомендации.

Недавно стало известно, что 32 декабря в Санкт-Петербурге объявлен выходным днём, соответственно рабочий день перенесли на эту субботу 26 декабря. Поэтому детские сады будут тоже соответствовать городскому рабочему графику.