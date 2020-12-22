Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике по городу Санкт-Петербург, проинформировал, что на сегодняшний день в городе на Неве насчитывается 47 тысяч семей, которые являются многодетными. Общее число детей, которые воспитываются в этих семьях, составляет 152 тысячи.
Александр Ржаненков сообщил, что власти города готовы произвести выплаты на счета многодетных семей, которые составят по три тысячи на каждого ребёнка. Председатель комитета подчеркнул, что никаких заявлений писать не потребуется. Выплаты будут производиться в течение одного-двух дней.
Смольный выплатит многодетным семьям по 3 тысячи рублей
© Фото: pixabay.com
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Власти города произведут выплаты до 1 января.
Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике по городу Санкт-Петербург, проинформировал, что на сегодняшний день в городе на Неве насчитывается 47 тысяч семей, которые являются многодетными. Общее число детей, которые воспитываются в этих семьях, составляет 152 тысячи.
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