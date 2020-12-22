Трусы Навального выставили на продажу

На одном из сайтов онлайн-доски объявлений жителям Петербурга предложили купить Навального, подписали это всё "трусы российского оппозиционера, «очищенные» ФСБ".

После телефонного звонка Алексея Навального своему предполагаемому отравителю стало известно, что вещество "новичок" было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, а именно на синие трусы. Это породило множество мемов, а также развило немного ситуативный маркетинг.

Так, например, на сайте Avito было найдено объявление о продаже синих трусов Навального. Автор объявления подписал, что продукт "очищен ФСБ". Объявление выложил продавец из Санкт-Петербурга, он сообщает, что трусы делаются "под контролем" ФСБ.