В поликлиниках 300 волонтёров пришли на помощь врачам

Пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями поделилась, что волонтёры Санкт-Петербурга вместе с Молодёжью Питера дали старт новому проекту. "Помоги врачу" - это социальный проект для волонтёрства, который направлен на то, чтобы помогать медикам в поликлиниках и уменьшить их нагрузку. Из-за пандемии на сотрудников медицинских учреждений легли дополнительные обязанности, а именно: измерять температуру, совершать звонки пациентам с коронавирусом. Поэтому волонтёры решили взять эти обязанности на себя.

На сегодняшний день число волонтёров составляет 300 человек, все они оказывают помощь поликлиникам, которые находятся поблизости их домов. График работы волонтёров посменный, в поликлинике он получает базу данных о пациентах с COVID-19, которые проходят лечение на дому. Волонтёр обзванивает базу данных, измеряет температуру на входе в поликлинику, а также заполняет карты.