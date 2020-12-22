В Петербурге биологические родители получили своих детей от суррогатных матерей

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает, что в Петербурге уже 142 ребенка, которые появились на свет благодаря суррогатным матерям, передали биологическим родителям.

На данный момент в регионе находится около 50 таких детей. Из них 50% находится в Доме ребенка на полном государственном обеспечении.

Ранее сообщалось, что биологическим родителям детей, рожденных суррогатными мамами, был разрешен въезд на территорию РФ, но из-за введенных коронавирусных ограничений, родители не могли забрать своих малышей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленобласти скончался ребенок от суррогатной матери, который должен был отправиться в Китай.