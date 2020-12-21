Планируется новая социальная помощь для малоимущих петербуржцев

На заседании правительства Санкт-Петербурга, на котором присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, были введены изменения в систему социальных контрактов. Так в Смольном предложили обеспечить по социальному контракту малоимущих семей и одиноких петербуржцев выплатами в размере до 250 тыс. рублей.

«Однако до настоящего времени он не пользовался популярностью у жителей по сравнению с обычной государственной социальной помощью», — заявил Беглов.

Единовременную выплату можно будет оформить для разных целей. К таким целям относятся поиск работы, обучение и переквалификация. Кроме того, на выделяемые средства можно будет открыть свой собственный бизнес, а также приобрести товары первой необходимости. Также будет возможность купить лекарства, оплатить лечение и пройти медосмотр.