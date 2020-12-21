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Украшения изменили мнение петербуржцев о елке на Дворцовой

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© Фото: pixabay.com

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Граждане перестали публиковать гневные комментарии в социальных сетях.

Жители Петербурга смягчились после того, как на елке появились украшения. На дереве зажгли огни, а в интернете перестали появляться негативные комментарии по поводу главной елки города.

Напомним, дерево выбирали голосованием. Несмотря на то, что большинство выступало за живую елку, петербуржцы оказались недовольны результатом. При транспортировке дерево потеряло часть кроны, и многие граждане не верили, что оно распушится и примет приемлемый вид.

Однако после того, как дерево украсили, оно стало выглядеть значительно лучше. Граждане Петербурга обратили на это внимание и остались довольны изменениями. В социальных сетях вместо гневных отзывов теперь пишут о «реабилитации» елки.

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