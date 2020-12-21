В Петербурге увеличат расходы на школьное питание

Расходы на питание для петербургских школьников поднимут в 2021 году, сообщил начальник Управления социального питания Алексей Барабанщиков.

Стоимость завтрака для учащихся петербургских школ в следующем году составит 63 рубля, а обеда — 110 рублей. В настоящий момент, в соответствии с социальным кодексом города, завтраки для школьников стоят 61 рубль, обеды — 106 рублей, рассказал Барабанщиков сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» в Петербурге».

В большинстве моделей, в том числе и в Санкт-Петербурге, именно операторы обеспечивают школы питанием, отметила председатель Всероссийского педагогического собрания и президент ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» Валентина Иванова. Оператор заключает договор с образовательным учреждением на предоставление питания, при этом важно, чтобы он имел собственное оборудование, которое поставляется в школу, подчеркнула она.

Главное, чтобы, поднимая стоимость школьного питания и отдавая контракты операторам, власти не забывали следить за качеством предоставляемых ими услуг. Все чаще в Петербурге всплывают некрасивые истории о том, чем и как «кормят» школьников.

Кроме того, на рынке школьного питания работают компании, уличенные в ценовом сговоре. Так, недавно Мойка78 сообщала о картельном сговоре между поставщиками социального питания в детские сады и школы. Картель организовали четыре компании: АО «Артис-детское питание», АО «Фирма Флоридан», ООО «База Мария» и ООО «Лимак-Нева».