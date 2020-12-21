В России составили рейтинг самых востребованных профессий

В России специалисты составили рейтинг самых востребованных профессий.

В грядущем 2021 году самыми востребованными профессиями будут из медицинской сферы деятельности, на это повлияла эпидемиологическая ситуация. Также фармацевтика тоже набирает популярность и востребованность. После медицины и фармацевтики следует IT область.

Также в списке востребованных оказались такие профессии, как курьеры, водители, продавцы и упаковшики-комплектовщики. Такие результаты показали сервисы Работа.ру и СберИндека.

Более того, по прогнозам специалистов Работа.ру и СберИндека, дистанционный формат и фриланс деятельность продолжат набирать популярность.