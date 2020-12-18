Основатель отечественной школы каскадеров скончался в Санкт-Петербурге

Сегодня, в пятницу, 18 декабря в Санкт-петербурге скончался в возрасте 92 лет Александр Массарский.

Александр Массарский являлся основателем отечественной школы каскадеров, актером и изобретателем. О смерти актёра сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Также, по информации на странице актёра в социальной сети Facebook, смерть наступила от коронавируса.

Среди работ в сфере кинематографа у Александра Массарского числятся такие фильмы, как «Белое солнце пустыни», был дублером Павла Луспекаева), «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Блокада», «Человек-амфибия» и другие. Всего его фильмография насчитывает более 250 картин.